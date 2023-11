Gazzetta – Inter su Djaló | difensore del Lilla a parametro zero | la strategia

(Di domenica 12 novembre 2023) 2023-11-11 11:23:26 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Ilportoghese delrientra da un infortunio ed è uno dei parametriche fanno più gola in Europa Vincenzo D’Angelo 11 novembre – 10:23 – MILANO La qualità a costo. Sembra tanto uno slogan pubblicitario, ma invece è esattamente uno dei segreti dell’degli ultimi anni. Beppe Marotta e Piero Ausilio, amministratore delegato e direttore sportivo del club nerazzurro, da sempre seguono con grande attenzione il mercato degli svincolati a caccia dell’occasione: da Stefan de Vrij a Henrikh Mkhitaryan, passando per Onana (ceduto la scorsa estate dopo appena un anno in nerazzurro per quasi 60 milioni di euro al Manchester United) fino ad arrivare a Marcus Thuram, una delle grandi rivelazioni ...

... Milan e Napoli, dando per scontato l'accesso dell'al Mondiale per Club del 2025. Non ... In merito si è però espressa Ladello Sport , evidenziando le due possibilità sul tavolo in ...

Mistero Klaassen: che fine ha fatto il colpo last minute dell'Inter La Gazzetta dello Sport

Inter qualificata al maxi Mondiale per club: c'è posto per un'altra italiana, ecco come funziona La Gazzetta dello Sport

Napoli-Empoli 0-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 12ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...L’osservato speciale di Simone Inzaghi nel Frosinone, che questa sera affronterà l’Inter a San Siro alle 20.45 ...