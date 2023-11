Gaza | vertice Riad contro Israele | “Non è autodifesa | stop all’assedio”

(Di domenica 12 novembre 2023) “La fine dell’assedio” ae l’introduzione di aiuti umanitari nella Striscia attraverso il valico di Rafah. E’ quanto hanno chiesto i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) e della Lega Araba nella dichiarazione finale delcongiunto che si è tenuto a, dove i leader arabi e musulmani hanno respinto le “giustificazioni” israeliane di “” ae chiesto la sospensione immediata delle operazioni militariHamas dopo più di un mese di guerra. ”Rifiutiamo di descrivere la guerra di ritorsionecomeo di giustificarla con qualsiasi pretesto, e invitiamo tutti i paesi a smettere di esportare armi e munizioni alle autorità di occupazione”, si legge nel ...

...Araba hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di fermare i combattimenti nella Striscia di. È quanto si legge nella dichiarazione finale diffusa oggi al termine del...

Netanyahu: "L'Anp non governerà a Gaza". Il presidente iraniano Raisi: "Baciamo le mani di Hamas" - Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari: "Non stiamo attaccando l'ospedale di al-Shifa" - Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari: "Non stiamo attaccando l'ospedale di RaiNews

Guerra Gaza, vertice di Riad contro Israele: "A Gaza non è autodifesa, stop all'assedio" Sky Tg24

I leader arabi e islamici riuniti oggi a Riad, in Arabia Saudita, per un vertice straordinario volto a discutere gli sviluppi della ...Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato l'omologo iraniano, Ebrahim Raisi, per discutere della situazione nella ...