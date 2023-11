Gaza | scontri vicino all’ospedale Al Shifa Ong denunciano neonati morti dopo il blackout Israele | «Aiuteremo l’evacuazione dei bambini»

Cessate il fuoco o pausa umanitaria Le posizioni socialiste sulla guerra anon sono unanimi. ...accordo fra socialisti e indipendentisti catalani per un nuovo governo di Sánchez Violenti...

Guerra Israele – Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi ... Sky Tg24

Netanyahu: niente tregua senza il rilascio degli ostaggi AGI - Agenzia Italia

Giorno numero 38. Combattimenti durissimi attorno all'ospedale più grande di Gaza. Israele: "Evacueremo i neonati". No del premier all'Anp nella Striscia al posto di Hamas. Le ultime notizie ...Gaza e il ruolo di Israele nel dopoguerra ... Due palestinesi morti in Cisgiordania Due palestinesi sono morti oggi in scontri con l’esercito israeliano in Cisgiordania. A quanto riferisce l’agenzia ...