Gaza | raid su sede Onu | decine di morti | Nuovo corridoio umanitario per evacuare palestinesi | Riapre il valico di Rafah per gli stranieri

(Di domenica 12 novembre 2023) 12 nov 10:04suOnu a, diversiIl Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha annunciato 'un numero significativo die feriti' in un bombardamento della sua...

Israele: 'Colpite infrastrutture terroristiche in Siria, In risposta all'attacco sulle alture di Golan di ieri'. Un palestinese è stato ucciso in Cisgiordania in scontri con l'esercito

Raid aereo israeliano sulla Siria. Dramma negli ospedali di Gaza, mancano luce e ossigeno - Morto a Gaza membro dello staff della serie tv Fauda - Morto a Gaza membro dello staff della serie tv Fauda RaiNews

Gaza, raid sull’ospedale di Shifa dove sono rifugiate migliaia di persone: il momento… Il Fatto Quotidiano

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha annunciato «un numero significativo di morti e feriti» in un «bombardamento» della sua sede a Gaza City, evacuata dai suoi dipendenti e ora o ...L’esercito di Israele: «Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza». Gli aggiornamenti sulla guerra.