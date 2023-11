Gaza | Netanyahu avverte | “Israele si opporrà al ritorno dell’Anp”

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) –sialdell’Autorità nazionale palestinese (Anp) adopo la guerra contro Hamas. Lo ha annunciato il primo ministro, Benjamin, durante una conferenza stampa a Tel Aviv, sottolineando che “le pressioni internazionali non ci fermeranno”. “Non ci sarà un’autorità civile che educhi i propri figli a odiare, a uccidere gli israeliani, a eliminare lo Stato di. Non potrà esserci un’autorità che paga le famiglie degli assassini in base al numero di quanti (israeliani, ndr) hanno ucciso. Non può esistere un’autorità il cui leader 30 giorni dopo non abbia ancora condannato il terribile massacro (del 7 ottobre, ndr)”, ha affermato il premier, riferendosi al presidente, Mahmoud Abbas. ...