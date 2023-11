Gaza L’Unione Europea chiede una tregua umanitaria

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 12 novembre 2023) “è seriamente preoccupata per l’aggravarsi della crisie si unisce agli appelli per una pausa immediata delle ostilità e per la creazione di corridoi umanitari, anche attraverso una maggiore capacità ai valichi di frontiera e attraverso una rotta marittima dedicata”. E’ quanto dichiara l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell condannando “l’uso di ospedali e civili come scudi umani da parte di Hamas. I civili devono poter lasciare la zona di combattimento”. “Gli ospedali devono essere riforniti immediatamente delle forniture più urgenti e i pazienti” più gravi “devono essere evacuati in sicurezza”, ha aggiunto.