Gaza | combattimenti nel campo di al Shati Idf | “Hamas spara a soldati che evacuano civili”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) –sono in corso nelprofughi di al. Lo riferisce l’esercito israeliano, sottolineando che i combattenti dihanno aperto il fuoco suiche stavano evacuando dei. A quanto riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf), un “significativo” numero dicontinua a combattere ad al. Ad un certo punto truppe della Brigata Givatai hanno identificato deiin edificio, che hanno deciso di evacuare. Ma, durante le operazioni di messa in salvo deiha aperto il fuoco sui. Questi hanno risposto al fuoco, anche con dei tank, uccidendo gli aggressori. In altri scontri nel ...