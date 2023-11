Gasperini vede il positivo | “L’Atalanta ha un carattere che non finisce mai”

(Di domenica 12 novembre 2023) Udine. Il 500esimo punto in Serie A conforse se lo aspettava diverso, invecè è stato un colpo di testa di Ederson nel recupero dopo una partita scialba a permettere a Gian Pierodi raggiungere questo storico traguardo: “Un gol insperato, anche se è da un po’ che dicevamo di crossare e perdevamo tempo a fare passaggi inutili. Era difficile raddrizzare questa partita, il punto è una bella iniezione di morale”, ha commentato a Dazn. Il misteer ha analizzato la partita e le difficoltà che questa ha riservato: “Abbiamo affrontato una squadra più preparata che andava molto più forte di noi. Ci siamo incartati da soli dopo la prima mezz’ora, nel secondo tempo abbiamo provato a raddrizzarla ma loro in contropiede partivano molto forte. Abbiamo unche nonmai”. “Fisicamente abbiamo ...

Miranchuk 5 - Poco concreto, lezioso, sipoco e niente. Pasalic 5 - Tanti errori nei primi ...6 - Da una partita assai complicata riesce comunque a portare via un punto.

