Gasperini | «Col Napoli vorrei rivedere la partita fatta contro l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)ha citato la, persa per 1-2 dai nerazzurri di Bergamo, per parlare della prossima gara dell’Atalanta col. COME CON? Gian Pieroa Dazn si è espresso in questo modo sul matchildopo la sosta. L’Atalanta oggi ha pareggiato con l’Udinese in extremis. Le sue parole: «Siamo a un punto da loro, giochiamo in casa, con le migliori abbiamo raccolto poco, ma sarei contento di ripetere lacon». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...