Garcia verso l' esonero | De Laurentiis farà un nuovo tentativo per Conte che chiede autonomia completa Bufera dopo Napoli-Empoli

NAPOLI - La probabile parola fine l'ha scritta nel recupero il gol di Kovalenko , che ha regalato la vittoria all'Empoli (1 - 0) e ha quasi certamente chiuso la disastrosa avventura di Rudisulla panchina del Napoli . La quarta sconfitta stagionale al Maradona e i fischi dei 50mila tifosi presenti allo stadio suonano infatti come una sentenza per il tecnico francese, che Aurelio ...

È chiaro come la furia di sostenitori e presidenza non si possa che abbattere su Garcia, colpevole numero uno e indiziato principale ad abbondare la nave azzurra. Sono vari i capi d’imputazione verso ...Garcia, inevitabilmente, verso l'esonero. È un pranzo indigesto quello di questa domenica per gli azzurri: lenti, svogliati, mai in partita e sfortunati anche nelle sue uniche occasioni degne di nota ...