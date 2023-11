Garcia sarà esonerato | un allenatore scala posizioni | nuovi contatti in serata

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Il futuro disulla panchina del Napoli pare oramai segnato: Di Marzio fa una panoramica generale sui possibili scenari Ci si aspettava una risposta diversa dal Napoli dopo il pareggio casalingo contro l’Union Berlino in Champions League. Invece il Napoli non ha sfruttato lo stop del Milan e ha perso, deludendo ancora, contro l’Empoli di Andreazzoli, che ha conquistato i tre punti al 91 esimo minuto, grazie alla splendida rete di Kovalenko. Come tante volte in questa stagione il Napoli non ha giocato una partita degna dei campioni d’Italia in carica. Inconcludenti in fase offensiva, scombinati in difesa, la squadra in campo quest’oggi sembrava piuttosto una lontana parente del trionfante undici della scorsa stagione. Durante la scorsa sosta nazionali, quando il Napoli perse in casa contro la Fiorentina, il futuro disulla panchina del ...