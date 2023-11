Garcia sa bene che il suo futuro dipende dal risultato con l’Empoli Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) La situazione in casa Napoli non è un mistero. la squadra non riesce a giocare e sopratutto a vincere in scioltezza come accaduto l’anno scorso. E se la matematica non è un opinione, considerando che la squadra è pressoché la stessa, l’unico ad essere cambiato è l’allenatore. Anche per questo Rudiha vissuto e sta vivendo un avvio di campionato caratterizzato da forti tensioni. La sua panchina è in bilico da un mese, cioè da quando, dopo ilnegativo con la Fiorentina, il presidente De Laurentiis chiarì pubblicamente che c’era un crisi e che avrebbe voluto sostituire. Ci ha provato il presidente, ci ha provato con Antonio Conte, ma il suo tentativo è stato vano e così si è andati avanti con il tecnico francese nella speranza che la situazione potesse migliorare. Piccoli segnali di miglioramento di cono stati, il ...