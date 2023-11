Garcia preoccupato | convocato il consiglio dei saggi | svelato cosa non va nel Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) Mancano poche ore al calcio d’inizio del match-Empoli, una partita che significherà tanto per la squadra di Rudi-Empoli non è solo una partita, gli azzurri dovranno mettersi alla prova nuovamente. Un pareggio o ancora peggio, una sconfitta potrebbe essere fatale per il club partenopeo. Il futuro del tecnico francese Rudipotrebbe essere di nuovo a rischio, in bilico tra il continuare ad allenare la squadra e l’esonero. Nel caso in cui gli azzurri non dovessero conquistare la vittoria in casa, il risultato negativo potrebbe avere delle gravi conseguenze. Infatti, l’ultima volta che ilha vinto allo Stadio Diego Armando Maradona è stata il 27 settembre contro l’Udinese.in tensione,sta succedendo al ...