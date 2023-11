Garcia flop | il fallimento del Napoli

Leggi su panorama

(Di domenica 12 novembre 2023) Un mattone dopo l'altro, il muro di certezze su cui ilaveva costruito la stagione dello scudetto si è sgretolato. La sconfitta al Maradona contro l'Empoli assomiglia al colpo di grazia a tutte le speranze di poter tornare a correre per il tricolore. Non è solo un problema di numeri, con 26 giornate e 78 punti ancora da assegnare: il problema è lo stato di apatia in cui versa la squadra che solo sei mesi fa era capace di passare come uno schiacciasassi su qualsiasi avversario. Non funziona più nulla o quasi. Nemmeno un mese di commissariamento da parte del presidente De Laurentiis è servito per invertire la tendenza. Ilandava male prima e ha proseguito dopo: 7 punti nelle 4 partite indicate come quelle della svolta. Le ultime spiagge cheaveva a disposizione e che non sono state sfruttate, tanto da spingere i ...