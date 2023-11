Gaeta Commissioni consiliari del Comune | eletti tutti gli incaricati alla presidenza

(Di domenica 12 novembre 2023)– Alle prese con un vivace confronto interno provocato da ben quattro inaspettate astensioni (e da un’assenza, quella dell’ex vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Angelo Magliozzi) che hanno caratterizzato il mancato sostegnocandidata ufficiale di Forza Italia Tania Forte in occasione rinnovo adel Cal, il Consiglio delle autonomie locali, L'articolo Temporeale Quotidiano.

... è in merito all'incontro che si è tenuto nelle scorse settimane in un ristorante ditra l'ex ...fare - ha spiegato il primo cittadino sollecitato dall'Aula - è una richiesta alle...

Gaeta / Commissioni consiliari, nominati i primi due presidenti e vice-presidenti Temporeale Quotidiano

Legge per la disabilità, Demos in pressing: «Il Consiglio regionale approvi la legge» ilmattino.it

Eletto anche il Consiglio Direttivo. Il Presidente Acampora: “Faccio i miei migliori auguri al neo-eletto Presidente Anthony Reale e ringrazio calorosamente la past President Lucia Vagnati per il gran ...GAETA – Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud – Gaeta ha rinnovato le cariche. L’assemblea svoltasi nel pomeriggio di venerdì 10 novembre, è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova sede ...