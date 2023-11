Furti | Coltelli e Ubriachi | un Solito Sabato Sera di Controlli nel Teramano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 12 novembre 2023) Teramo - Nel, il fine settimana è stato caratterizzato da una serie di eventi criminale, con le forze dell'ordine attive sia nelle strade che nei luoghi di ritrovo. I Carabinieri, dispiegati in diverse stazioni delle Compagnie, hanno presidiato le arterie principali del territorio, vigilato su obiettivi sensibili come banche, uffici postali e gioiellerie, e controllato la circolazione stradale con particolare attenzione all'uso di alcol e stupefacenti alla guida. A Giulianova, i Carabinieri del NOR hanno segnalato un giovane che, nonostante il divieto di frequentare pubblici esercizi, è stato individuato all'interno di un bar. Nella stessa città, un uomo è stato denunciato per aver rubato numerosi beni da un supermercato, occultandoli in uno zaino e omettendo il pagamento. L'efficace intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare la merce e restituirla ...