“Frattura alle costole” Ballando con le stelle | concorrente a rischio abbandono

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 novembre 2023)con le2023, l’annuncio choc per i fan. Il programma di Milly Carlucci riscuote di anno in anno un grande successo. E non c’è da meravigliarsi dunque se davanti a notizie come quelle che stiamo per darvi, i fan possano restare increduli e desiderosi di scoprire sempre qualche dettaglio in più. Purtroppo fatti del genere possono accadere, ma quali le conseguenze per la? L’infortunio è stato comunicato nelle ultime ore e lascia con il fiato sospeso. Infortunio acon leper Sara Croce. Se non accadesse sarebbe meglio, ma non sempre le cose vanno come sperato. Ladello show di Milly Carlucci è stata vittima di un piccolo incidente di percorso che richiederà i giusti accorgimenti del caso. È successo proprio nel bel mezzo delle ...