Francesco è vicino a chi soffre | palestinesi e israeliani

(Di domenica 12 novembre 2023) Dalla guerra civile in Sudan, il pensiero di– dopo l’Angelus di questa domenica 12 novembre – corre al Medio Oriente dove si sta consumando un conflitto sanguinoso. È quotidiano, afferma il Papa, il suo personale ricordo a quella che definisce “gravissima situazione in Israele e in Palestina”. “Sonoa tutti coloro che soffrono,. Li abbraccio in questo momento buio. E prego tanto per loro. Le armi si fermino, non porteranno mai la pace, e il conflitto non si allarghi! Basta! Basta fratelli! Basta!”E ancora, le parole accorate del Pontefice si riferiscono alli condizioni in cui versa la Striscia di Gaza. Il suo richiamo è alla sacralità della vita umana, senza distinzioni. A Gaza, si soccorrano subito i feriti, si proteggano i civili, si facciano arrivare molti più ...