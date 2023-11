Francesca Bergesio | chi è la nuova Miss Italia 2023 | età | foto | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023)è la. A consegnarle lo scettro sono state la curatrice dello storico concorso, Patrizia Mirigliani, e l’ex reginetta dello scorso anno. Conosciamola allora più da vicino! Il concorso di bellezza è diventato negli anni una vera e propria istituzione. La prima edizione risale addirittura al 1946 e nel tempo ha visto tra le sue concorrenti molte ragazze poi diventate famose nel mondo dello spettacolo e dello showbiz. Ieri, giornata conclusiva della kermesse per quanto riguarda l’edizionedel concorso, è stata incoronata: lei è diventata lanumero 77. View this post on ...