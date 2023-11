FOTO – Inter-Frosinone | tutto pronto a San Siro! Scelti i colori

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) L’alle 20.45 scende in campo contro il, unico appuntamento casalingo per il mese di novembre. La squadra di Inzaghi vuole riprendersi la vetta della classifica dove attualmente si è posizionata la Juventus, vittoriosa ieri contro il Cagliari.nello spogliatoio, scelta la maglia– L’di Simone Inzaghi è chiamata a battere ilper rispondere ai tre punti della Juventus contro il Cagliari che hanno momentaneamente modificato la vetta della classifica. I nerazzurri, schierati dal tecnico piacentino con l’undici formato Serie A, scenderanno in campo con la Prima Maglia: “I nostri”, scrive il club su Twitter. I nostriper ...