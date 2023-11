Formigoni pena scontata vuole tornare in sella | “La mia casa è il centrodestra”

Leggi su notizie

(Di domenica 12 novembre 2023) L’ex presidente della Regione Lombardia ha saldato il suo debito con la giustizia e vorrebbe rimettersi in gioco, debito con la giustizia saldato. Ora Robertoine rientrare in politica. La sua non è certo un voler cercare una rivincita, ma solo perché è convinto fermamente che a 76 anni può ancora poter fare qualcosa e voler dire altrettanto. “La cosa che mi è pesata veramente è l’ingiustizia della condanna che ho subito. Sapere di non aver mai compiuto quello di cui mi accusavano e che stavo sopportando il peso di una sentenza politica senza colpa e senza prova, come disse il grande avvocato Franco Coppi dopo avermi difeso in Cassazione. All’inizio ero sommamente dispiaciuto anche per tutti quelli che mi avevano stimato, voluto bene e che ...