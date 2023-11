Formazioni ufficiali Lazio-Roma | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di domenica 12 novembre 2023), ledella super sfida della Capitale. Le ultime dritte. Di per sé il derby non è mai una partita come le altre. Quella che andrà in scena tra pochi minuti, però, ha tutta l’aria di configurarsi come una sorta di ultima chiamata per. I biancocelesti e i giallorossi si sfideranno infatti in un incontro dal contenuto emotivo non indifferente. Sebbene il campionato sia iniziato da poco, la sensazione è che le compagini di Mourinho e Sarri si giochino una fetta importante di stagione.(LaPresse) – IlVeggente.itSia i giallorossi che i biancocelesti si presentano ...