Commenta per primo In un'intervista al Charla Podcast , su Youtube, Mário Bittencourt ,della, ha parlato del possibile ritorno di Thiago Silva in Brasile, visto il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Chelsea. LE DICHIARAZIONI - 'Tutti sanno che ci ho provato ...

Fluminense, il presidente: “Thiago Silva Pronto a tutto per riportarlo qui” ItaSportPress

Fluminense, da dove viene Città, stadio e perché si chiama così Goal.com

Intervenuto ad un'intervista, il presidente della Fluminense Mário Bittencourt ha lanciato un appello a Thiago Silva ...Jogadores exibirão a taça da América aos torcedores tricolores. A comemoração se inicia às 9h e bloqueios serão feitos na região ...