Firenze | un gruppo di vandali in tuta bianca ferma il tram e lo imbratta Nardella | «Un gesto spregevole | li prenderemo» – Il video

(Di domenica 12 novembre 2023) Si sono presentati vestiti completamente di bianco, con il volto coperto e armati di bomboletta spray per bloccare un convoglio dellavia a. L’episodio è accaduto questa mattina allata di viale Redi. Dalle prime ricostruzioni sembra che ilabbia prima ostruito i binari e poito la carrozzeria esterna del convoglio, compreso il vetro anteriore. A eseguire il blitz sono state quattro o cinque persone, che hanno impiegato meno di un minuto per portare a termine il proprio piano e dileguarsi prima dell’arrivo della Digos, che ora li sta cercando anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sui vagoni delè stata dipinta la scritta «Calma apparente», mentre sul vetro anteriore del convoglio è stato affisso un foglio che recita: ...

Tra questi, ilè stato impegnato a Campi Bisenzio svolgendo attività di sgombero detriti, drenaggio di terreni, strade, garage e abitazioni, assistenza alla popolazione, in linea con ...

Firenze, un gruppo di vandali in tuta bianca ferma il tram e lo ... Open

Firenze, gruppo di persone in tuta bianca blocca la tramvia e ... 055firenze

Il giornalista Roberto Beccantini commenta la vittoria della Juventus sul Cagliari attraverso le pagine del suo sito internet. Le sue parole: "Altra musica, quando si deve uscire di ...ma questa è una conseguenza dell'armonia che c'è in questo gruppo e del grande lavoro in allenamento. Chiunque scenda in campo è pronta a dare il suo contributo e questo è un grande vantaggio per noi.