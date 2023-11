Firenze | Teatro della Pergola | Alessandro Haber in «La coscienza di Zeno» | Nicoletta Della Corte in «Effetto Truffaut»

... prima volta acon 'Diari d'amore' Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le immagini di 'Lubo' ... Milano, Torino, oltre a Pozzuoli, Modugno e. Le date del tour 'Souvenir In Da Club' di Emma ...

Firenze Sport Plan, grande partecipazione ai tavoli tematici al Teatro ... Comune di Firenze

Teatro Cantiere Florida a Firenze: partita con successo la nuova ... - Giornale di cultura, viaggi, enogastronomia e società

Sonoc onvinto che ci saranno ancora molti giorni felici". "Sono al 100% d’accordo con Franco" - spiega Anna Galiena - "e per me vale anche per il teatro, perché il teatro è metà della mia vita, anzi ...Nell’ambito della stagione di prosa stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, venerdì 17 novembre alle 21:30 al Nuovo Teatro Pacini a ...