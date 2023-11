Fiorentina torna alla vittoria col Bologna | 2-1 Il trascinatore è Bonaventura Arbitro nel “pallone” Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di domenica 12 novembre 2023) Jack, che manda un chiario messaggio a Spalletti per una maglia da titolare in Nazionale, trascina la, dopo tre sconfitte consecutive, e scala la classifica. Ora è a un punto dal Naspoli (battuto vclamorosamentre in casa dall'Empoli) epari con l'Atalanta. E' di Jack il gol che sblocca il risultato: un gran gol. Pall'incrocio dei pali a sinistra di Skorupski. Avrebbe meritato 7,5,: gli ho tolto mezzo punto per un fallo di reazione che non è da giocatore esperto, da campione, come lui. Su rigore il secondo gol viola: trasformato benissimo da Nico Gonzalez L'articolo proviene da Firenze Post.