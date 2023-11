Fiorentina-Milan 3-7 nel 1992 | nel segno di Gullit e Van Basten

Leggi su dailymilan

(Di domenica 12 novembre 2023) Il calcio vive di gol e delle emozioni da esse scaturite. Ci sono però partite che in tal senso “esagerano” ed una di queste è senza dubbiodel. I rossoneri guidati da Capello strapazzano a domicilio i viola con un roboante 3-7. Ildivora letteralmente la Serie A-1993, imponendo fin dal girone di andata un ritmo forsennato. Alla tredicesima giornata i rossoneri vantano già 8 punti di vantaggio sulle seconde, ed è bene ricordare che la vittoria valeva solo 2 punti. Iltocca il massimo vantaggio il 7 marzo 1993, ben 11 punti sull’Inter. La squadra di Capello era un’autentica schiacciasassi, una macchina perfetta capace di macinare gioco e vittorie in modo implacabile. A farne le spese fu in particolare lache, il 4 ...