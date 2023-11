Fiorentina | Italiano | 'Quarta non vuole fare il terzino Ecco perché ho tolto Nzola'

... in un Franchi stavolta davvero trepidante" Bologna, umori opposti ma medesimo obiettivo, è un crocevia essenziale per la corsa europea . L'onore e il rispetto Vincenzochiede ...

Fiorentina, Italiano: "Dagli attaccanti mi aspetto una maggior ferocia, oggi li voglio risolutivi" TUTTO mercato WEB

FIORENTINA, ITALIANO: "VOGLIAMO TORNARE A FARE PUNTI IMPORTANTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo la bella vittoria contro la Lazio oggi il Bologna di Thiago Motta è a Firenze, allo Stadio Franchi per ricercare l'undicesimo risultato ...Il commento dell'allenatore viola dopo la vittoria per 2-1 contro il Bologna Termina 2-1 il match tra Fiorentina e Bologna, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una rete a testa nel primo tem ...