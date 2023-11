Fiorentina-Bologna LIVE 0-0 | inizia il match

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Al Franchi, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nelvalido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? –il. Migliore in campo:0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All.: Vincenzo Italiano.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, ...