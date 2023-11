Fiorentina-Bologna | le formazioni ufficiali | Italiano punta su Kouame Motta vira su Kristiansen

Commenta per primosi scontrano al Franchi alle 15.00 per il più classico dei derby dell'Appennino. È un crocevia fondamentale per i viola, che cercano riscatto dopo le tre sconfitte consecutive. I ...

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: c'è Kouame in attacco. A centrocampo tocca al duo Arthur-Duncan ... fiorentinanews.com

Udinese-Atalanta è l'altra sfida in programma alle ore 15, oltre a Fiorentina-Bologna. Queste le formazioni ufficiali del match tra friulani e bergamaschi: Udinese (3-5-1-1): ...Il Bologna ha vinto nell’ultima trasferta al Franchi in campionato contro la Fiorentina (2-1 il 5 febbraio 2023), segnando due reti: nelle precedenti 10 partite in trasferta contro la formazione ...