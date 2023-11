Fiorentina-Bologna | Italiano | “La voglia di vincere ha fatto la differenza”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) “Abbiamo aggiunto atteggiamento,die furore agonistico. Loro erano sulle ali dell’entusiasmo, noi eravamo alla ricerca della vittoria. Un po’ si è visto, ma ripartiamo con i tre punti e siamo contenti. Ho chiesto ai ragazzi di andare più forte in tutto quello che proponevamo. Ilè in fiducia, non ha paura di giocare palla al piede e si è visto. Ma ladihala”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzodopo la vittoria per 2-1 sulal Franchi. Sui cambi a gara in corso d’opera in difesa: “Martinez Quarta non ne vuole sapere di stazionare in una zona che non gli fa impazzire. Non riusciva ad accorciare su Saelemaekers e abbiamo cambiato ...