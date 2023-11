Fiorentina-Bologna 2-1 | Motta | “L’arbitraggio migliore è quello di Ghersini che ha fatto giocare 60 minuti”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) “Abbiamouna buona partita. Se parliamo degli episodi, il rigore per laè molto generoso, ho visto l’altro giorno in Sassuolo-Salernitana. Per medi oggi in Serie A,ha60. Per il resto abbiamo affrontato un’ottima squadra, sono contento dei ragazzi ma non del risultato, potevamo fare qualcosa di speciale. Dobbiamo continuare: fa male la sconfitta”. Lo ha detto l’allenatore del, Thiago, dopo la sconfitta in casa dellache ha chiuso una striscia di dieci risultati utili di fila: “Poco possesso palla della? Se viene trasformato in una nostra vittoria mi interessa, se no resta una ...