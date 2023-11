Filetto al pepe verde con salsa al Brandy

Leggi su velvetmag

(Di domenica 12 novembre 2023) Il è un piatto classico della cucina francese noto per la sua combinazione di sapori intensi e la sua carne tenera. Questa ricetta vi guiderà attraverso la preparazione di undi manzo succulento con unaalche sicuramente sbalordirà i vostri ospiti. Soprattutto i palati più sopraffini! Ingredienti: 4 filetti di manzo da 200 g ciascuno 2 cucchiai diin grani, schiacciati 2 cucchiai di burro 1 cipolla, tritata finemente 2 spicchi d’aglio, tritati 40 ml tazza di200 ml di panna da cucina Sale enero macinato fresco, a piacere Prezzemolo fresco, tritato (per guarnire) Procedimento: Il primo passo da fare per la preparazione delal ...