Ferita in un agguato a Benevento | caccia al killer di Annarita

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAproseguono senza sosta le indagini della Squadra Mobile per dare un nome all’autore di chi ha sparato ieri mattina all’uscita di casa controTaddeo, 32 anni dialla fronte da un colpo di pistola da uncol volto coperto da un casco. La donna, che sarebbe legata sentimentalmente a Nicola Fallarino, detenuto in Sicilia, è ricoverata presso l’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita, dove è stata trasportata dopo il ferimento, ma non è in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio di ieri gli investigatori hanno fermato ed ascoltato per alcune ore in questura un ventottenne del posto ma in serata è stato rilasciato. La vittima, invece è stata ascoltata, in ospedale e lo sarà nuovamente appena le sue condizioni saranno migliorate. Al ...