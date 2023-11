FANTACALCIO – Udinese-Atalanta | Walace o Djimsiti? Di chi è il gol? La decisione della Lega

(Di domenica 12 novembre 2023) Dopo un palo e una traversa, la fortuna torna a sorridere all’. La squadra di Cioffi sblocca il risultato grazie ad una conclusione da fuori area di, deviata quel che basta col petto daper ingannare Carnesecchi. Ma a chi verrà assegnato il? Un dubbio per gli appassionati di. La guida suidubbi prevede che sia autoquando “un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchioporta”. Ma si precisa che “non sono considerati autoi tiri nello specchioporta che vengono deviati da un difensore in maniera fortuita o istintiva. In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in ...

...in corso sia entrando dalla panchina ma è anche indispensabile dal punto di vista del. ... Senza voto contro l'dove è entrato nel finale, Raspadori è stato determinante contro il ...

Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini lancia Muriel Fantacalcio ®

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta fcinter1908

Vietato sbagliare per il Napoli di Rudi Garcia. Contro l' Empoli gli azzurri provano a sfatare il 'tabù Maradona' e a ottenere una vittoria che, in casa, manca dal 27 settembre con l'Udinese. Su 888sp ...Formazioni ufficiali Udinese-Atalanta – Tutto pronto in Friuli per la sfida fra Udinese e Atalanta, in programma per le 15 di oggi, domenica 12 novembre. Formazioni ufficiali Udinese-Atalanta, le ...