Expo 2030 Raggi M5S | Roma ha ottime chance

(Di domenica 12 novembre 2023) POLITICA– “Noi abbiamo pensato adgià nel 2020 perché, se ben organizzato,può arricchire le città che le ospita. Uno studio Luiss ha dimostrato cheavrebbe generato 50 miliardi. Un progetto di questo tipo consente di dare aun respiro internazionale, per questo abbiamo chiesto all’ex presidente Draghi di portare avanti la candidatura. Da allora c’è sempre stato un consenso trasversale a livello politico e di stakeholder. Quindi da questo punto di vista le condizioni ci sono tutte. Il progetto predisposto è interessante perché ha come principio cardine la visione futura. Il 28 di novembre ci sarà il voto. I nostri avversari sono molto agguerriti e sappiamo che Riad ha consistenti risorse economiche. Ma l’Italia ha lavorato su progettualità economiche e ...

E' certo che l'area di Roma nei suoi due aeroporti in servizio, Fiumicino e Ciampino, sia già al collasso e tale maggiore sarà in occasione del Giubileo del 2025 per non parlare dell'del, ...

Expo Roma 2030, Gualtieri e Rocca in Africa per trovare alleati in vista del voto finale Corriere Roma

Expo 2030, Matteoni (Mmg): «Ottima la convergenza per ... PaeseRoma.it

L’evento ha visto gli interventi del magnifico rettore Carlo Alberto Giusti e del presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, alla presenza di numerose figure del mondo dell’università, delle f ...Asia (Alias) Un racconto del Busan Performing Arts Festival concluso da poco in Corea del Sud, con una intervista al direttore artistico. Di Franco Ungaro ...