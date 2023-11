Esonero Garcia | la situazione in casa Napoli | De Laurentiis ora riflette

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023), addio ancora possibile per il tecnico francese: Desul futuro del suo allenatore Secondo quanto riferito da Dazn, non sarebbe da escludere un cambio in panchina indopo l’ultima debacle contro l’Empoli. Rudiera in bilico già un mese fa, ma gli ultimi risultati non sono riusciti a far cambiare idea a De, che oraattentamente su un possibile avvicendamento.