Enrico Vanzina | “Vi Racconto Ugo Tognazzi” In onda su Cine34 | le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 novembre 2023): “ViUgo”. La nuova rubrica di approfondimento di«Vi» Secondo appuntamento cone la nuova rubrica di approfondimento di«Vi», inlunedì 13 novembre, in secserata. Questa settimana, il personaggio al centro della puntata è uno dei volti più importanti della commedia all’italiana: Ugo. A seguire, in omaggio allo straordinario talento del poliedrico artista cremonese, in una delle sue migliori interpretazioni: il film di Dino Risi, In nome del popolo italiano. Qui, in coppia con Gassman,è un magistrato solitario, integerrimo, implacabile e ...