Empoli | Ranocchia sugli scudi

Kovalenko 7 : è l'eroe della giornata per l', tira fuori un destro imprendibile per Gollini che vale il gol vittoria).6 : buon palleggio in mezzo al campo, ha qualità e si vede (35' ...

Diretta Napoli-Empoli 0-1: super gol di Kovalenko Corriere dello Sport

Napoli Empoli 0-1: gol e highlights. Berisha para e Kovalenko segna ... Sky Sport

L'allenatore dell'Empoli Aureliano Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Napoli.Andreazzoli inguaia il Napoli che in casa non vince più. Occasione clamorosa per Kvaratskhelia all'89' e solo 2 minuti più tardi il gol dell'Empoli. 95' ...