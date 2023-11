Empoli | Andreazzoli è la bestia nera del Napoli

Dove vedere Napoli -Sarà possibile vedere Napoli -, così come tutti i match della Serie A TIM 2023/24, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affrontano ...

Napoli: De Laurentiis pensò anche ad Andreazzoli, il retroscena AreaNapoli.it

Si chiude oggi con cinque match il dodicesimo turno di Serie A, da segnalare due testacoda e un derby infuocato, vediamo insieme di cosa stiamo parlando.Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per il match di quest’oggi contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.