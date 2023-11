Elly Schlein | la ripartenza | piazza con vista Europee E cerca l?asse con Conte

Leggi Anche Sciopero nazionale: venerdì nero per trasporti, scuola e sanità: 'Dal governo nessun rispetto per i lavoratori' Sullo scontro tra il governo e i sindacati per lo sciopero del ...

Senaldi: "Grillo ha detto che ha rovinato l'Italia, anche Elly Schlein..." La7

Questo lo si riconosce anche a destra e nel rapporto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, fatto naturalmente di dialettica senza sconti da nessuna delle due parti, si intravede quel tratto di reciproco ...A parlare, intervistato dal settimanale ticinese La Domenica, supplemento del Corriere del Ticino, è Melvin Schlein, padre della segretaria del Pd Elly Schlein e professore emerito di storia e scienze ...