Elly Schlein | la ripartenza | piazza con vista Europee E cerca l?asse con Conte

Bene così dunque per, ha giocato e ha vinto e adesso è più forte. Perché il colpo d'occhio però non si tramuti in un trompe - l'oeil, in un inganno, serve la ciccia, altrimenti detta ...

Sul conflitto israelo-palestinese Schlein padre non la vede come Schlein figlia Elena Ethel, cioè Elly, la segretaria del Pd. Alla soluzione dei «due popoli due Stati» crede poco, dice dalla sua casa ...Il Pd torna in piazza e se la prende, la segretaria nazionale Elly Schlein ha fatto un passo avanti, quella piazza era ...