Ederson salva l’Atalanta nel recupero | a Udine è solo 1-1

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023)in casa dell’se si deve accontentare di un pareggio. Non sfrutta l’occasione per sorpassare il Napoli, tornare tra le prime quattro e avvicinarsi al Milan terzo in classifica, ma resta ai margini, a quota 20, agganciata dalla Fiorentina. Nonostante il punto agganciato in pienograzie al gol dell’1-1 di, la domenica della Dea non è di festa, ma di rimpianti, per aver regalato il primo tempo agli avversari, manifestando enormi difficoltà offensive. Il turnover massiccio dovuto sia alle assenze – Scalvini, Toloi, Ruggeri, De Ketelaere – sia alla condizione non ottimale dopo aver giocato tante partite non paga: il duo Hateboer-Bakker sulle fasce dura un’ora senza brillare, così come Muriel e Pasalic, sostituiti all’intervallo da Scamacca e Lookman. I 45 minuti ...