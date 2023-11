“È successo in camerino” Teo Mammucari choc su Lucarelli | scoppia il caso a Ballando con le stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 novembre 2023)con le2023, la rivelazione in diretta tv. Non mancano di certo i colpi di scena nel corso della messa in onda del programma timonato da Milly Carlucci. E infatti di puntata in puntata il pubblico italiano aspetta sempre che qualcosa accada. Merito anche di un cast che conosce perfettamente i meccanismi che regolano l’audience. Teo, ad esempio, non può che essere annoverato tra i protagonisti indiscussi dell’edizione attuale della trasmissione. La rivelazione di Teocon le2023. La trasmissione procede verso il traguardo e nel farlo porta con sè una narrazione di tutto rispetto. Dalle performance che lasciano talvolta senza parole al botta e risposta tra concorrenti e giurati: chi più ne ha, più ne metta. E nel corso dell’ultima ...