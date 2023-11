(Di domenica 12 novembre 2023) Lutto nel mondo della musica. Èa 36 anni il cantautore trentino, da mesi malato di leucemia. Nato ad Avio (un piccolo comune della provincia autonoma di Trento) il 14 gennaio 1987,aveva iniziato la sua carriera nel 2005 in una band composta da amici...

... fornaio, da sempre figura importantissima per Volo enel 2015. Del loro rapporto tra i muri ...suo figlio che gli diceva di non voler più fare il panettiere per provare a diventare un...

È morto il cantante Michele Cristoforetti Today.it

Michele Cristoforetti, il cantautore morto a 36 anni: l'ultimo album pubblicato dall'ospedale. «Vi abbraccio forte» corrieredeltrentino.corriere.it

Michele Cristoforetti è morto a soli 36 anni: il cantautore trentino è stato colpito da una forma particolarmente aggressiva di leucemia che lo ha portato via in pochi mesi. Prima ...La notizia della morte di Andrea Iovino ha sconvolto il mondo della televisione ... riposa in pace”, ha scritto il cantante.