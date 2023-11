(Di domenica 12 novembre 2023) Accade in provincia di Lucca. Giulio Sensi era insieme a un amico quando è caduto a terra sbattendo la testa in modo violento

E' grave un manager pubblico dopo l'incidente in bicicletta LA NAZIONE

Accade in provincia di Lucca. Giulio Sensi era insieme a un amico quando è caduto a terra sbattendo la testa in modo violento ...Sono ore di grande apprensione a Lucca per le condizioni di salute di Giulio Sensi, 43 anni, rimasto vittima di un incidente stradale mentre si stava allenando in bicicletta ...