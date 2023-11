Dumfries recuperato per Inter-Frosinone Inzaghi se lo coccola – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)si affida all’esperienza diper. L’olandese torna in campo dal primo minuto dopo la pausa austriaca. RIENTRO – Denzelè pronto a vestire nuovamente la maglia da titolare della suanella partita di questa sera contro il. L’olandese, spiega Tuttosport, dopo il riposo contro il Salisburgo tornerà a correre sulla fascia destra. Magari non sarà al 100% della sua forma visti gli stop degli scorsi giorni, ma anche solo sessanta minuti di presenza – con Matteo Darmian a subentrare – potrebbe essere fondamentale per il diktat di Simone. L’esterno olandese, secondo i numeri, è stato determinante nel 50% delle gare disputate dall’. In questa Serie A,...