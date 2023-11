(Di domenica 12 novembre 2023) Qual è l'ultima canzone di Dua' dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo progetto di Dua, che ha affermato: 'Il singolo incarna quella sensazione delle 4 del ...

Qual è l'ultima canzone di'Houdini' dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo progetto di, che ha affermato: 'Il singolo incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte ...

Dua Lipa torna con il singolo "Houdini" RaiNews

Dua Lipa apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale: ecco "Houdini" TGCOM

Dua Lipa, icona globale, indossa le sneaker abbinate a capi sportswear oversize, jeans e tricot colorati, incarnando un’estetica moderna terrace. “Lo shooting è stato ambientato in un’incredibile ...La sua foto con indosso la maglia del Palermo ha fatto letteralmente impazzire il web, i tifosi rosanero ma non solo. Dua Lipa, in occasione della campagna pubblicitaria Puma dedicata a Palermo, ha ri ...