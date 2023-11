Dramma a Cagliari | sedicenne muore in casa | aveva febbre da giorni

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 12 novembre 2023) Un giovane di sedici anni è morto nella suadi Pirri, municipalità del comune di. Il decesso all’alba, dopo alcunitrascorsi a letto con la. Sul posto l’ambulanza del 118, ma non c'è stato niente da fare. Dovrebbe essere disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.