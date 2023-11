(Di domenica 12 novembre 2023) L'intervento di Mario, in un consesso dei massimi cervelli del mondo organizzato dal Financial Times, è stato per me molto istruttivo

... cosa che gli procurò parecchi nemici, papa compreso, che condusse contro di lui una. ... IL MONTELLO - Fate, diavoli,e spiriti Esiste nella Marca un luogo misterioso ed impenetrabile. Vi ...

Draghi e la crociata oltre il sovranismo di Parigi e Berlino ilGiornale.it

Conte: Di Maio L’ho perso di vista, era inebriato dall’agenda Draghi Corriere della Sera

L'intervento di Mario Draghi, in un consesso dei massimi cervelli del mondo organizzato dal Financial Times, è stato per me molto istruttivo. Il nostro ex premier ha illustrato il cattivo stato ...Dopo gli attacchi a Martino-Colapesce e la gaffe sulla frase del fumetto attribuita a Dante, l’ex sottosegretario con l’invettiva alla Camera ha trasformato ...